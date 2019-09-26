Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото

Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз поделилась в сети серией откровенных ню-снимков.

Фото появились на просторах Instagram.

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На фотографиях Деми позировала обнаженной в ванной из лепестков цветов на фоне живописного пейзажа. Волосы модели былы влажным, на лице натуральный макияж. Интимные места Роуз прикрывала руками и лепестками.

"Я люблю себя достаточно для нас обоих", - подписала публикацию ню-модель.

Поклонники засыпали Деми комментариями.

"Красивее девушки просто не существует", "ты идеальная", "это выглядит так волшебно", "твоя фигура - мечта каждой девушки", "ты вообще реальна?".

Недавно модель Деми Роуз поделилась сексуальными снимками в сети.