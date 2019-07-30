Нуарные богини: актрисы "Квартала" похвастались фигурой

"Женский квартал" создала Елена Кравец. ФОТО: Квартал 95

Участницы юмористического проекта "Женский квартал Вера Кекелия и Марта Адамчук порадовали поклонников пикантными фото.

На фото девушки позировали в нарядах, которые оголяли их спины.

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На снимках видно, что под одеждой у обеих нет белья.

"Не могу вами налюбоваться! Очень красивые, просто богини!" – написали фанаты.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян зарегистрировала новую торговую марку под именем своего четвертого ребенка.