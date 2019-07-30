Нуарные богини: актрисы "Квартала" похвастались фигурой

Участницы юмористического проекта "Женский квартал Вера Кекелия и Марта Адамчук порадовали поклонников пикантными фото.
На фото девушки позировали в нарядах, которые оголяли их спины.
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На снимках видно, что под одеждой у обеих нет белья.
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#backstage #женскийквартал в Одессе! ⠀ Как же мне повезло быть среди этих людей. Они всегда заряжены позитивом и неутомимой энергией. Попадая в такую среду ты и сам становишься таким же;) Улыбка не сходит с лица, даже когда уже спишь после длительных и изнуряющих репетиций. Обожаю их всех;) ⠀ Фото @tverdohleb_k 🖤
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