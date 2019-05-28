Ким Кардашьян будет зарабатывать на имени новорожденного сына

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 2781
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3708
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4149
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2277
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3726
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3987
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3375
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5634
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16716
Фото
Все фото
4
25
5
21
6
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
Белла Хадид снялась на видео топлесс в ванной
Белла Хадид снялась на видео топлесс в ванной
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Монатику установили звезду в центре Киева
Монатику установили звезду в центре Киева
Видео
Все видео
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 603
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6435
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 702
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 11:39

Ким Кардашьян будет зарабатывать на имени новорожденного сына

  Комментировать
Автор: Instagram
  Ким Кардашьян и Канье Уэст имеют 4 детей - 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта, 1-летнюю Чикаго и Псалма, который родился 10 мая
Ким Кардашьян и Канье Уэст имеют 4 детей - 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта, 1-летнюю Чикаго и Псалма, который родился 10 мая

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян зарегистрировала новую торговую марку под именем своего четвертого ребенка. 10 мая суррогатная мать родила знаменитости сына. Из-за увлечения рэпера Канье Уэста религией мальчика назвали Псалмом.

Под брендом Psalm West Кардашьян собирается выпускать детские вещи - кроватки и столики в детские комнаты, посуда, средства по уходу за малышами, одежда и обувь. Кроме этого, она собирается разработать специальное питание для детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке

Кроме новорожденного звездные супруги воспитывают еще троих потомков - 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта и 1-летнюю Чикаго. Их имена также зарегистрированы как торговая марка.

Старшая дочь теледивы Ким Кардашьян и Канье Уэста, Норт, выступила в роли режиссера фан-клипа на песню "Old Town Road" рэпера Lil Nas X.

foxnews
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ким Кардашьян будет зарабатывать на имени новорожденного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 167973
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 112084
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 43312
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 24356
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24327
Знаменитости
Сколько Потап и Настя заплатили за свадьбу
Сколько Потап и Настя заплатили за свадьбу Просмотров: 2403
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 12145
Гвинет Пэлтроу показала безупречное тело в бикини
Гвинет Пэлтроу показала безупречное тело в бикини Просмотров: 1332
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц Просмотров: 3456
Убил бабку: Дзидзьо шокировал признанием
Убил бабку: Дзидзьо шокировал признанием Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 35144
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua