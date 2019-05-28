Ким Кардашьян будет зарабатывать на имени новорожденного сына

Автор: Instagram Ким Кардашьян и Канье Уэст имеют 4 детей - 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта, 1-летнюю Чикаго и Псалма, который родился 10 мая

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян зарегистрировала новую торговую марку под именем своего четвертого ребенка. 10 мая суррогатная мать родила знаменитости сына. Из-за увлечения рэпера Канье Уэста религией мальчика назвали Псалмом.

Под брендом Psalm West Кардашьян собирается выпускать детские вещи - кроватки и столики в детские комнаты, посуда, средства по уходу за малышами, одежда и обувь. Кроме этого, она собирается разработать специальное питание для детей.

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Кроме новорожденного звездные супруги воспитывают еще троих потомков - 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта и 1-летнюю Чикаго. Их имена также зарегистрированы как торговая марка.

Старшая дочь теледивы Ким Кардашьян и Канье Уэста, Норт, выступила в роли режиссера фан-клипа на песню "Old Town Road" рэпера Lil Nas X.