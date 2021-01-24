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"Ну и лыжи" - Настю Каменских атаковали хейтеры

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Украинская певица Настя Каменских опубликовала новую фотографию и нарвалась на критику.

На снимке в Instagram звезда позирует, сидя на подстилке на песке. Одета в черное короткое платье, образ дополнила солнцезащитными очками. В руках звезда держала бокал с вином.

Автор: nstagram.com/kamenskux
  Украинская певица Настя Каменских радует поклонников кадрами с отдыха
Украинская певица Настя Каменских радует поклонников кадрами с отдыха

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Фанатам не понравилось фото. Они считают, что Настя перебрала с фотошопом.

"Ну и лыжи", "Фотошоп неудачно сделан. Вышли очень длинные ступни на красивых ножках", "Настя, какой размер ноги?", "Как всегда, с вином", - написали поклонники.

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, отдыхала вместе с мужем - шоуменом Потапом на Мальдивах. Пара уже вернулась в Украину. Но Каменских продолжает радовать поклонников жаркими фото с отдыха.

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