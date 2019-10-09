Новый бойфренд Седоковой бросил жену с сыном ради певицы

Певица Анна Седокова показала в сети своего нового парня.
Совместное фото звезда разместила в Insta-stories.
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На снимке почти вдвое выше за Седокову парень держит ее за руку. Пара стоит к камере спинами. Фото сделано в аэропорту.
"Ведь мы до конца по одному пути", - подписала снимок с любимым Анна.
Поклонники певицы уверены, что на фото латвийский баскетболист 27-летний Янис Тимма. Говорят, что ради Седоковой мужчина бросил свою жену с маленьким сыном.
Спортсмен после встречи со звездой сразу же удалил все снимки с женой в социальных сетях.
По словам Тимми, он развелся с женой Саной еще полгода назад. Вот только для женщины такое заявление стало огромной неожиданностью после 9 лет отношений.
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова испугала фанатов информацией о состоянии здоровья. Тело знаменитости покрылось пигментными пятнами и отеками. Особенно пострадало лицо, шея и грудь Седоковой.
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