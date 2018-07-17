Новая песня Барских стала официальным саундтреком к откровенной украинской комедии

Песня "Полураздета" станет саундтреком к украинскому фильму о любви Фото: пресс-служба

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ состоялся специальный питчинг, на котором впервые был представлен проект откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного".

Лента снята компанией Star Media. Продюсером фильма выступил Влад Ряшин, а композитором официального саундтрека – Макс Барских.

"Музыка в фильме играет важнейшую роль. Если саундтрек подобран правильно, в стиле самой картины, это создает настроение, задает определенный стиль, – рассказывает продюсер Влад Ряши. - Фильм "Секс и ничего личного" - это украинская молодежная драйвовая комедия, поэтому выбор саундтрека вполне объясним. Макс Барских - современный украинский музыкант, кумир сегодняшней молодежи, которая и есть целевой аудиторией картины".

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"Когда я только начала работу над фильмом, я хотела создать современное, динамичное, сексуальное, зажигательное кино для молодых людей, в котором саундтрек соответствует замыслу. Не было никаких сомнений, что нам нужен именно Макс Барских", - рассказывает режиссёр фильма Ольга Ряшина.

"Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек "Полураздета" органично дополнит картину", - прокомментировал Барских.

В прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года. Премьера официального саундтрека и клипа к будущему фильму состоится 20 июля одновременно на официальном YouTube канале Барских и всех цифровых площадках страны. "Секс и ничего личного" - традиционная романтическая комедия, которая ищет ответы на извечные вопросы: "что такое любовь и отношения", "какую роль мы играем в нашей жизни и жизни наших партнеров", "как достичь цели и понять, чего вы действительно хотите".