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суббота, 14 августа 2021 14:02

"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
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Украинская певица Настя Каменских поделилась воспоминаниями с отдыха в Хорватии.

Звезда опубликовала в Іnstagram кадры, на которых позирует в стильном наряде. Для прогулки по туристическому городом Настя надела короткое платье на бретелях, которое дополнила многослойным золотистым поясом на талии. Мини-платье удачно подчеркнуло ее шикарную фигуру, стройные длинные ноги и загар. Образ звезда дополнила сабо на каблуке с квадратным носком из прозрачного материала и минималистичной молочной сумкой. Волосы Настя уложила в элегантные локоны, а взгляд подчеркнула черными стрелками.

Певица Настя Каменских поделилась воспоминаниями с отдыха в Хорватии
Фото: instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских поделилась воспоминаниями с отдыха в Хорватии
Певица Настя Каменских поделилась воспоминаниями с отдыха в Хорватии

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В подписи к фото певица отметила, что отпуск уже закончился. И опубликовала плотный график своих выступлений.

"Отпуск и наполнение подходит к завершению. И совсем скоро мы с вами проведем незабываемый конец августа и встретимся на моих концертах", - написала певица

Образ певицы не остался без внимания ее сторонников. В комментариях они выражают комплименты и пишут, что Настя, как всегда, очень красивая.

"Ноги от ушей", "Супер-секси и мега-стар", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Певица Настя Каменских озадачила поклонников новым фото. Исполнительница позирует в комнате в одних трусиках персикового цвета с кружевом. Обнаженную грудь Каменских прикрыла руками.

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