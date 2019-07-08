Николь Кидман станет матерью в 5 раз

Кит Урбан и Николь Кидман хотят усыновить ребенка. Фото: eva.ru

Голливудская актриса Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан решили усыновить 5 ребенка.

Звездные супруги хотят снова стать родителями, сообщило издание The Daily Mail.

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52-летняя Кидман переживает, что не сможет родить ребенка естественным путем, поэтому они с мужем приняли решение об усыновлении.

"Никто из них не молодеет. Николь вряд ли сможет выносить ребенка. Вариант с усыновлением кажется правильным", - сообщил инсайдер.

У Николь Кидман уже есть 2 детей от бывшего мужа Тома Круза и еще 2 от Кита Урбана - 11-летняя Сандей Роуз и 8-летняя Фэйт Маргарет.