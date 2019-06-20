Николь Кидман исполнилось 52: самые "горячие" фото актрисы

Американская и австралийская актриса Николь Кидман сегодня, 20 июня, празднует свое 52-летие.
Знаменитость тала первой актрисой из Австралии, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Кидман номинировали на премию "Золотой глобус" 4 раза.
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За 36 лет актерской карьеры Николь снялась в 67 фильмах.
В честь дня рождения актрисы мы сделали подборку самых "горячих" фото Кидман.
Недавно Николь Кидман украсила собой обложку глянца. Певица позировала в соблазнительном образе.
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