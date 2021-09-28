Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет

Французская актриса, модель, певица и писательница Брижит Бардо сегодня, 28 сентября, празднует 87-летие.

Gazeta.ua собрала подборку интересных фактов из жизни именинницы.

1. Бардо родилась в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни в 1934 году. Когда была ребенком, гадалка предсказала, что ее фамилию будет знать весь мир.

2. В детстве Брижит называли гадким утенком. Девочка носила специальные очки, металлические скобы для исправления прикуса, страдала косоглазием, ее волосы имели тусклый оттенок.

3. В 1949-м Бардо снялась для издания Jardin des Modes. На следующий год ее фото украсило обложку Elle. Тогда ее заметил режиссер Роже Вадим и уговорил коллегу Марка Аллегре пригласить девушку на кинопробы. Брижит было 15 лет, когда у нее завязались отношения с Роже Вадимом. Родители не одобряли выбор дочери, поэтому она в знак протеста не раз пыталась совершить самоубийство. В 18 лет она вышла замуж за Вадима.

4. Первый брак распался в 1957 году. У актрисы появился другой мужчина Жан-Луи Трентиньян. Влюбленные стали жить вместе, но и этот союз просуществовал всего два года. В 1959-м она вышла замуж за актера и продюсера Жака Шаррье - вместе они были до 1962-го. Через четыре года Бардо связала себя узами брака с мультимиллионером Гюнтером Заком. Их союз продержался три года. В 1992 году вышла замуж за политика Бернара д'Ормаля. Пользовалась популярностью у мужчин. Бардо имела множество любовников.

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5. Актриса стала первой женщиной в Европе, решившейся появиться на экранах в маленьком купальнике. В повседневной жизни и в фильмах Брижит придерживалась стиля "шик Сен-Тропе". Это способствовало и популярности курортного города Сен-Тропе.

6. Бардо никогда не делала пластические операции. Сохранить идеальные параметры фигуры ей долгое время помогала вегетарианская диета. В интервью Бардо рассказала о мечте - увидеть весь мир вегетарианским.

Фото: rex features

7. Дебют Бардо в кино состоялся в 1952 году - актриса приняла участие в съемках комедии "Нормандская дыра". За последующие четыре года она успела появиться в 17 картинах. Вскоре девушку прославила роль в картине "И Бог создал женщину" 1956-го. Фильм стал сенсацией того времени: ленту осудила католическая церковь за чрезмерную откровенность. Несмотря на это, сцена с обнаженной Бардо, танцующей на столе, сделала из нее звезду мирового масштаба.

8. Бардо стала заложницей собственной красоты и сексуальности. Она пыталась убежать от устоявшегося образа. Для этого в 1960-х актриса попробовала себя в амплуа певицы. Она записала более 80 песен, среди которых немало шлягеров.

9. Сегодня Брижит занимается защитой животных. В начале 2020 года она обратилась к действующему президенту Франции с открытым письмом по поводу внедрения ряда мер, обеспечивающих более гуманное обращение с животными на фермах.

10. На 75-летний юбилей попросила итальянскую актрису Софи Лорен сделать для мира необычный подарок - отказаться от ношения натурального меха. Поклонники до сих пор помнят выражение Бардо о женщинах, носящих такие вещи.

"Шуба - это кладбище. Настоящая женщина не станет носить на себе кладбище", - заявила Бардо в интервью.

20 сентября легендарной итальянской актрисе Софи Лорен исполнилось 87 лет. Gazeta.ua собрала самые интересные факты из жизни именинницы.