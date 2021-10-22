Невестка Ющенко поразила сеть кадрами из подводного фотосета

Жена сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена ради смелой фотосессии погрузилась в воду.

Женщина поделилась, что снялась для рекламы собственного бренда одежды. Позировала в платье в бельевом стиле и комплекте нижнего белья бежевого цвета. Кадрами с подводного фотосета поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/olena_yushchenko

По ее словам, это была одна из самых сложных съемок в ее жизни. Автором фотографий является фотограф Ева Медина.

В комментариях пользователи сети выразили мнение о смелом фотосете.

"Это божественно", "У вас очень чувственно получилось", "Невероятная".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko)

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена поразила подписчиков эффектными фото в купальнике с отдыха в Турции. Отдыхать женщина полетела не с мужем Андреем, а с подругами.