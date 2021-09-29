Невестка Ющенко в купальнике показала "аскетический" отдых в Турции

Фото: @olena_yushchenko

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена поразила подписчиков эффектными фото в купальнике с отдыха в Турции.

Делится снимками и впечатлениями в Instagram.

Отдыхать женщина полетела не с мужем Андреем, а с подругами.

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"Поездка погрузила меня в аскетизм насколько это возможно", - прокомментировала Елена.

Женщина показала пляж с деревянными кабинками туалетов и отметила, что девушки на отдыхе ходят без макияжа и роскошных нарядов на ужинах.

Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году. Мужчина в браке второй раз. От первого с Лизой Ефросининой воспитывает дочь Варвару.