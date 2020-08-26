Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца

Невеста ведущего 35-летнего Владимира Остапчука — 33-летняя Кристина Горняк — показала видео, на котором ведущий делает ей предложение руки и сердца. Юрист опубликовала романтическое видео в своем Instagram.
"Идеальнее и романтичнее я не могла представить", — подписала видео Горняк.
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⠀ Идеальнее и романтичнее я себе и не могла представить! ⠀ Наш день❤️ 19.08.20! ⠀ Кто-то писал, что я была готова, мол камеры и так далее, но на самом деле, все были такими конспираторами, что я ничего и не поняла!даже моя мама...! ⠀ Тем более, что Вова весь день специально меня #подбешивал, чтобы, так сказать, убрать романтический настрой....! ⠀ И тут...... ДААААА!! Хочу, чтоб вся жизнь была такой же красивой как этот день и это видео! ⠀ Благодарим за видео @_ignis_sanat_
Любимая шоумена призналась, что даже не догадывалась о предложении руки и сердца.
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"Кто-то писал, что я была готова, мол, камеры и так далее. Но на самом деле все были такими конспираторами, что я ничего и не поняла. Даже моя мама", — написала невеста ведущего в своем Instagram.
19 августа в честь празднования 1-й годовщины знакомства шоумен Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца любимой. О выдающемся событии сообщил подписчикам в своем Instagram.
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