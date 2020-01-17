Невеста 54-летнего Виктора Павлика показала платье перед свадьбой и уже планирует детей

Певец Виктор Павлик вскоре в четвертый раз отправится к алтарю. Женой артиста станет на 28 лет за него младшая Екатерина Репяхова.

Катя запостила стори из свадебного салона в своем Instagram. Платье - не конечный вариант. "Именно то" она уже выбрала, пишет theLime.

Автор: instagram.com/repyahovakate/ Платье - не конечный вариант. "Именно то" она уже выбрала

"Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения. Само же торжество запланировано не в Киеве. В Украине или за рубежом - тоже пока секрет. Где именно, пока не скажу. Это мы держим в тайне" - поделилась Репяхова.

"Это будет европейское свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и ближайших друзей ", - рассказала она.

Не факт, что в этот "круг родственников" войдут дети Виктора. С младшим, Павлом, у которого несколько лет назад обнаружили рак, будущая мачеха не поддерживает отношения, мол, не видит в этом особого смысла.

"Дети и родня Виктора? Не знаю, мы это не обсуждали. Как он решит, так и будет. Видимо, пригласит. Меня этот вопрос волнует точно не в первую очередь", - отметила Екатерина.

Через несколько лет пара, вероятно, подумает и о совместных потомках.

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"Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших вероятных детей мы точно уже знаем. Если Бог даст, будет замечательно. Мы будем очень рады", - заверила невеста артиста.

Автор: instagram.com/repyahovakate/ Платье - не конечный вариант. "Именно то" она уже выбрала

Украинский артист Виктор Павлик, 53 года, который недавно рассекретил отношения с 25-летней Екатериной Репяховой, откровенно рассказал о семейной жизни с экс-супругой Ларисой. Находясь в браке, Павлик начал встречаться с концертным директором, рассказывали в телепередаче "Жизнь известных людей". По словам певца, покинуть семью не мог. Сын артиста Павел страдает от онкологии и нуждался в поддержке отца. "Извини, у меня есть жена. Семью я не оставлю", - говорил Виктор Репяховой в начале их отношений.