"Несерьезные романы" - Виктор Павлик публично признался в изменах

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
1 Просмотров: 576
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 882
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 567
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8604
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1188
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1827
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6336
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
24
3
8
3
3
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
&quot;Несерьезные романы&quot; - Виктор Павлик публично признался в изменах
"Несерьезные романы" - Виктор Павлик публично признался в изменах
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
&quot;Словно проститутка&quot; - звезду сериала &quot;Школа&quot; раскритиковали за обнаженную грудь
"Словно проститутка" - звезду сериала "Школа" раскритиковали за обнаженную грудь
Разведенная Каминская подразнила идеальным телом
Разведенная Каминская подразнила идеальным телом
Видео
Все видео
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным
Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Зибровы опять сыграли свадьбу
Зибровы опять сыграли свадьбу
50-летняя Дженнифер Лопес танцевала стриптиз на камеру
50-летняя Дженнифер Лопес танцевала стриптиз на камеру
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 882
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29034
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6687
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1233
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 12:29

"Несерьезные романы" - Виктор Павлик публично признался в изменах
3

  Комментировать

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова начали втсречаться, когда мужчина был в браке с женой Ларисой
Фото: @repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова начали втсречаться, когда мужчина был в браке с женой Ларисой
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова начали втсречаться, когда мужчина был в браке с женой Ларисой

Украинский артист Виктор Павлик, 53 года, который недавно рассекретил отношения с 25-летней Екатериной Репяховой, откровенно рассказал о семейной жизни с экс-супругой Ларисой.

Находясь в браке, Павлик начал встречаться с концертным директором, рассказывали в телепередаче "Жизнь известных людей".

По словам певца, покинуть семью не мог. Сын артиста Павел страдает от онкологии и нуждался в поддержке отца.

"Извини, у меня есть жена. Семью я не оставлю", - говорил Виктор Репяховой в начале их отношений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я наполовину пророссийская" - любовница Виктора Павлика ответила хейтерам

Артист признался, что за 25 лет брака с Ларисой его чувства остыли. Екатерина была не первой любовницей Павлика.

"Между Ларисой и Катей у меня были романы в более легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка. Ничего серьезного", - откровенно рассказывал исполнитель.

Жена Лариса 3 года не замечала романа мужа на стороне.

"Она написала, что бороться за Виктора не будет. Сказала мне, что теперь он мой и я могу его забирать", - вспоминала Репяхова разговор с Ларисой.

Екатерина поделилась, что разлучницей себя не считает. Прощения просить девушка не собирается, так как не чувствует вины.

Молодая избранница народного артиста Украины Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о тайной свадьбе, что ходили сеть

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Несерьезные романы" - Виктор Павлик публично признался в изменах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 43876
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 38898
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24390
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 23528
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 19522
Знаменитости
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 19495
Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды
Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды Просмотров: 54
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 10175
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
 Просмотров: 306
"Словно проститутка" - звезду сериала "Школа" раскритиковали за обнаженную грудь
"Словно проститутка" - звезду сериала "Школа" раскритиковали за обнаженную грудь
3
 1 Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 37334
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua