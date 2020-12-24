Netflix убрал из каталога фильмы с участием Деппа

С американской библиотеки Netflix убрал кинокартины, в которых снимался Джонни Депп.

Представители компании не объявляли об этом официально. Однако фильмы с Деппом исчезли из каталога США.

Apparently Netflix removed all of Johnny Depp's movies 🤔🤔 pic.twitter.com/12gon1OWR4 — Dashing David (@DashingDavidYT) December 22, 2020

Как пишет издание The Geek Buzz, после того, как актер проиграл суд по делу о клевете, Netflix убрал фильмы, в которых принимал участие Депп. За пределами США пользователи сети могут посмотреть фильмы со знаменитостью.

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Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun. В газетной публикации назвали Деппа "человеком, который бил жену". Издание ссылалось на показания бывшей жены актера Эмбер Герд. В решении суда признали, что публикация в таблоиде соответствует действительности.