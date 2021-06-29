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среда, 30 июня 2021 14:30

Нестандартная красота 5 plus size моделей, которые изменили модный мир

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Нестандартная красота 5 plus size моделей, которые изменили модный мир
Модный мир доказывает, что красота бывает разной. Фото: Victoria's Secret. Facebook

Игривые, кокетливые, эмоциональные и спонтанные, заинтересованые, серьезные, целеустремленные и загадочные. Женщины такие разные и такие многогранные. И современная мода очень активно отражает эту разноплановость благодаря не только своим творением, но и моделям различных фигур и внешности.

О самых известных plus size моделях мира читайте в материале Gazeta.ua.

Эшли Грэм

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Самая популярная в мире plus size модель и владелица линейки нижнего белья попала в модельный мир в 12 лет. С тех пор Эшли Грэм демонстрирует, что красота может быть за пределами стандартных 90-60-90, а также вселяет уверенность в себе миллионам женщин по всему миру. Несмотря на пышные формы, сторонница бодипозитива и феминизма активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни, но при этом не истязает себя диетами ради тонкой талии.

Кейт Аптон

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Публикация от Kate Upton (@kateupton)

Кейт активно снимается в кино и участвует в профессиональных модельных съемках. Девушку узнает и любит весь мир прежде всего из-за нарушения всех модельных требований - блондинка с голубыми глазами имеет объем бедер 85 см при росте 185 см. Кейт неоднократно делилась в интервью, что совсем не комплексует из-за нестандартных модельных форм и принимает себя в любом весе. Настоящий пример адекватного принятия себя!

Тесс Холидей

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Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday)

Самая полная модель в мире также активно пропагандирует любовь к своему телу в любом его состоянии. Тесс не считает избыточный вес своим недостатком (девушка весит 155 кг), а скорее называет это своей особенностью и преимуществом. Девушка без стеснения демонстрирует обнаженное тело и каждый год активно снимается во всемирно известных проектах и ​​красуется на обложках самых популярных модных журналов.

Палома Эльсессер

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Публикация от paloma elsesser (@palomija)

Рlus size модель этого года присоединилась к VS Collective и стала голосом всех женщин с избыточным весом. Палома не раз отмечала, что каждый год тысячи женщин страдают из-за неприятия своего тела благодаря навязанному пониманию красоты, что становится важной проблемой мира. Женщина активно выступает против использования фотошопа и пропагандирует показ реального тела обычной женщины.

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Маркита Принг

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Публикация от Quita (@marquitapring)

Маркита призывает девушек с нестандартными формами любить себя, а не комплексовать из-за различий с телом, которое демонстрируют стройные модели. Модель снимается в V - Curves Ahead, Ford и даже Vogue Italia. Разве это не еще одно доказательство того, что красота уже давно вышла за пределы устаревших стандартов?

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной.

Пышнотелая модель позировала абсолютно голой с полотенцем на голове. Обнаженную грудь Грэм прикрыла рукой и показала язык.

"Просто позволим этому скриншота с сегодняшнего видеоблога говорить самому за себя . Это хорошо", - подписала фото Эшли.

Автор: Диана Родина
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