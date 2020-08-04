Несмотря на скандалы королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения

Меган Маркл празднует свой 39-й день рождения с мужем и годовалым сыном. Фото: Reuters

Сегодня 39 лет исполняется Меган Маркл, жене британского принца Гарри.

Несмотря на скандалы королевская семья выразила официальные поздравления имениннице через инстаграм. Почти одинаковые пожелания очень счастливого дня рождения разместили от имени принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и королевской семьи.

Стоит напомнить, что после составления монарших полномочий, Меган и Гарри больше не поздравляют королевскую родню в социальных сетях. Их страницы в инстаграм не обновляются с марта.

Свой 39-й день рождения Меган планировала отпраздновать с мужем и годовалым сыном Арчи в США, где они живут после "Мегзита". Говорят, что на праздник пригласили самых близких друзей и он должен проводиться на свежем воздухе. В целях безопасности все приглашенные накануне должны сделать тест на коронавирусную инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл заплатит $ 90 тыс. за иск против журналистов

Принц Гарри и его жена Меган Маркл более 11 лет должны выплачивать королевской семьи многомиллионный долг.