Нереальная и безумная: Каменских поразила эпатажным платьем с глубоким декольте

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников эпатажным образом.

На опубликованном в Instagram фото она позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами из сетки. Образ дополнили большая маска, серьги, чокер на шее и яркий макияж в золотых тонах.

Автор: instagram/kamenskux Певица Настя Каменских поразила поклонников эпатажным образом

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Поклонники остались под впечатлением от эпатажного образа популярной артистки. Отметили, что Каменских выглядит непривычно в образе роковой женщины.

"Очень необычно", "Вау! Всегда нереальная, безумная, суперсексие наряды", "Круто", "Шикарно", "Роскошно, как всегда", "Опа, опять эпатажик", "Отпад", - отреагировали пользователи.

Настя Каменских поделилась фотографиями с горячего отдыха на Карибском море в Мексике.