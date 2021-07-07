Непревзойденная Ева Лонгория показала стройную фигуру и 10 модных купальников

Фото: Instagram.com/evalongoria

Американская актриса и продюсер 46-летняя Ева Лонгория решила продемонстрировать все свои купальники и одновременно похвастаться подтянутой фигурой. Фото, на которых звезда "Отчаянных домохозяек" позирует аж в 10-ти различных бикини, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Судя по подписи к фотографиям, Лонгория с небольшим опозданием поделилась снимками к национальному дню бикини, который в США празднуют 5 июля.

Среди моделей купальников преобладают раздельные и с плавками с низкой посадкой.

Поклонники пришли в восторг от стройного тела актрисы.

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Прорывом в актерской карьере Евы Лонгории стала роль Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки" .В первом сезоне за каждый эпизод "Отчаянных домохозяек" Ева получала 30 тысяч долларов. Во втором сезоне - уже 250 тысяч.