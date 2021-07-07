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среда, 07 июля 2021 23:46

Непревзойденная Ева Лонгория показала стройную фигуру и 10 модных купальников
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Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом
Фото: Instagram.com/evalongoria
Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом
Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом
Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом
Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом

Американская актриса и продюсер 46-летняя Ева Лонгория решила продемонстрировать все свои купальники и одновременно похвастаться подтянутой фигурой. Фото, на которых звезда "Отчаянных домохозяек" позирует аж в 10-ти различных бикини, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Судя по подписи к фотографиям, Лонгория с небольшим опозданием поделилась снимками к национальному дню бикини, который в США празднуют 5 июля.

Среди моделей купальников преобладают раздельные и с плавками с низкой посадкой.

Поклонники пришли в восторг от стройного тела актрисы.

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Прорывом в актерской карьере Евы Лонгории стала роль Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки" .В первом сезоне за каждый эпизод "Отчаянных домохозяек" Ева получала 30 тысяч долларов. Во втором сезоне - уже 250 тысяч.

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