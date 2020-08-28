Неожиданное сочетание: Тина Кароль выпустила совместную песню с рэпером Snoop Dogg

Исполнительница сообщила о премьере песни в своем Instagram. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль презентовала совместную песню с американским рэпером Snoop Dogg. Танцевальный трек называется "Blow your mind". Артисты представили песню и лирик-видео к ней в Youtube. Об этом сообщает Znaj.ua.

Исполнительница сообщила о премьере песни в своем Instagram.

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Ранее Кароль рассказала, как удалось записать композицию с рэпером. О том, что артистка будет иметь общую песню с Snoop Dogg, сообщил знакомый. Примерно через час Тина Кароль написала отрывок, записала слова и отправила на студию в США.

Группа "Агонь" выпустил клип на песню "Продажная любовь". Это долгожданная премьера композиции, который продолжает музыкальную и стилистически настроенческую эстетику хитов "Тебя 20" и "По темным улицам" в прошлом году.