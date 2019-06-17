Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней

Девочка заняла последнее возможное место в команде DZIDZIO и прошла на следующий этап отбора "Бои" Фото: Принт-скрин из видео

9-летняя София Яровая из Херсона довела до слез звездного тренера DZIDZIO. Она исполнила украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

В финальном выпуске слепых прослушиваний на шоу "Голос. Дети-5" 16 июня, певец отдал ей место в команде, пишет OBOZREVATEL.

Девочка изначально выступления тронула тренеров проекта пронзительным и искренним звучанием.

DZIDZIO по завершению исполнения песни уже сидел в слезах.

Девочка заняла последнее возможное место в команде DZIDZIO и прошла на следующий этап отбора "Бои". Другие звездные тренеры - Джамала и группа "Время и Стекло" - уже набрали достаточное количество участников в свои команды.

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"Я что-то чувствую чистое ее сердце, поведении, хорошая песня была подобрана. И не обязательно она должна быть драйвовой", - сказал DZIDZIO.

9 июня состоялся 3-й выпуск 5-го сезона вокального шоу "Голос. Дети" на канале 1+1. Это был предпоследний выпуск слепых прослушиваний. В командах тренеров осталось 6 мест.