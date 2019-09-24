"Не просто жена" - сеть очаровало совместное фото супругов Зеленских в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Гаранта традиционно сопровождала первая леди Елена Зеленская.

На официальной странице Офиса президента Украины в Facebook появилось совместное фото супружеской пары.

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Автор: www.facebook.com/president.gov.ua Чета Зеленских прилетела в США с рабочим визитом.

Президентская чета выходила из самолета держась за руки. На трапе Зеленская появилась в бежевом брючном костюме и черной кофточке. Образ первая леди эффектно дополнила шелковой косынкой и солнцезащитными очками.

Пользователи сети в момент отреагировали на совместное фото президента и первой леди.

"Прекрасно выглядите", "желаем удачи в США", "симпатичная, еврейская парочка", "сразу видно, что рядом не просто жена, а любимая женщина".

Президентская чета Владимир и Елена Зеленская провели несколько встреч с голливудскими звездами в рамках 16-го ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES).