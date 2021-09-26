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воскресенье, 26 сентября 2021 23:46

Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
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Польская фитнес-модель Вероника Белик, которая 18 сентября отпраздновала свое 28-летие, не прекращает радовать поклонников жаркими фотографии. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

Польская модель Вероника Белик взволновала фанатов пикантными снимками
Фото: Іnstagram.com/veronicabielik
Польская модель Вероника Белик взволновала фанатов пикантными снимками
Польская модель Вероника Белик взволновала фанатов пикантными снимками
Польская модель Вероника Белик взволновала фанатов пикантными снимками
Польская модель Вероника Белик взволновала фанатов пикантными снимками

Похоже, девушка не собирается прощаться с летом, ведь отдыхает на греческом острове Крит. С курорта Белик постит фото в крошечных купальниках, что подчеркивают ее пышные формы.

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Польская модель Вероника Белик часто рекламирует купальники и белье известных брендов. На этот раз также показалась в бикини новой коллекции. Особенность фасона заключается в использовании цепей. Такой купальник подчеркнул тонкую талию Белик и пышные ягодицы.

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