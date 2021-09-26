Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини

Польская фитнес-модель Вероника Белик, которая 18 сентября отпраздновала свое 28-летие, не прекращает радовать поклонников жаркими фотографии. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

Фото: Іnstagram.com/veronicabielik

Похоже, девушка не собирается прощаться с летом, ведь отдыхает на греческом острове Крит. С курорта Белик постит фото в крошечных купальниках, что подчеркивают ее пышные формы.

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Польская модель Вероника Белик часто рекламирует купальники и белье известных брендов. На этот раз также показалась в бикини новой коллекции. Особенность фасона заключается в использовании цепей. Такой купальник подчеркнул тонкую талию Белик и пышные ягодицы.