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понедельник, 19 августа 2019 17:27

"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом

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Украинская телеведущая Оля Фреймут будет вести новое телешоу с журналистом Романом Кадеминым на скандальном пророссийском телеканале "Интер".

Видео-анонс ток-шоу об отношениях мужчины и женщины появился на официальном YouTube-канале "Интер".

По словам пресс-службы, в передаче планируют показывать селебритис и раскрывать их секреты.

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Автор: @freimutolia
  Оля Фреймут и Роман Кадемин будут вести ток-шоу на телеканале "Интер"
Оля Фреймут и Роман Кадемин будут вести ток-шоу на телеканале "Интер"

"В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в запутанных и драматических жизненных ситуациях. Разобраться, чтобы мелодрамы и драмы не стали трагедиями", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Не все поклонники обрадовались новому ток-шоу с участием Фреймут.

"Как можно было пойти на этот канал?", "разочарование", "телеканал, который не могу смотреть без отвращения", "Оля, почему "Интер"?", "не ходите по другим каналам, да, Оля?".

Телеканал "Интер" не раз попадал в скандалы. В 2018 году Нацсовет оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн (25% лицензионного сбора) за концерт к так называемому Дню победы, который вещатель в своем эфире продемонстрировал 9 мая. В частности, канал обвиняют в разжигании розни. Каналом владеют Дмитрий Фирташ и Сепгей Лёвочкин.

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