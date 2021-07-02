"Не думал, что стану актером. Говорили, что я не типажный" - Роман Ясиновский вспомнил начало карьеры

Роман Ясиновский осознал, что хочет стать актером, когда впервые пришел в театр. С 2004 года работал в Центре современного искусства "ДАХ".

"Я до того уже учился в Тернопольском музыкальном училище и получил специальность вокалиста и дирижера хора. Хотел посвятить жизнь музыке. Но когда увидел, что можно делать на сцене, то актерский мир меня затянул. Моя профессия нравится тем, что постоянно нужно самосовершенствоваться и развиваться. Потому что когда останавливаешься, то становишься никому не нужным артистом.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Роман Ясиновский вспомнил начало карьеры

Никогда не думал, что стану киноактером. Мне всегда говорили, что я не типажный. Для кино, как часто говорят кастинг-директора и разные режиссеры, надо иметь типаж и работать в нем. Но если для украинского кино надо герой, то берут просто красивого парня. А хочется глубины в персонаже. И в кино может быть такое, что если человек не умеет играть, то через дубль как-то покажет эмоцию. В театре сложнее. Ты или работаешь, или зритель покинет зал или больше не придет на твой спектакль", - рассказал актер корреспонденту Gazeta.ua.

Ясиновский задумывался над тем, чтобы сменить профессию.

"Не боюсь этого. Я неплохой водитель и хорошо работаю руками. Да и не говорю, что до конца жизни буду актером. 2012-го распалась театральная труппа, в которой я долгое время работал, то пошел работать на телеканал администратором. Еще был линейным продюсером . Не чуждаюсь различной работы", - добавил он.

Актер театра и кино Роман Ясиновский родом из Тернополя. В 2003 году окончил Тернопольское музыкальное училище по специальности вокалист, дирижер хора. В 2007-м - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Получил специальность актера театра и кино. Работал в Центре современного искусства "ДАХ". Играет в киевском театре "Золотые Ворота". В декабря 2017 года состоялась премьера фильма "Киборги", где Ясиновский сыграл одну из главных ролей - бойца с позывным "Гид".