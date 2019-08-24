Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список возглавила Скарлетт Йоханссон.

За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel.

Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в "Американской семейке". Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов.

На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

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Самым высокооплачиваемым актером стал ббывший реслер "Скала" Дуэйн Джонсон. Благодаря фильмам "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", а также сериалу "Футболисты" и рекламному контракту с брендом спортивной одежды Under Armour Джонсон заработал за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го 89,4 миллиона долларов. В прошлом году его доходы составили 119 миллионов долларов, тогда он уступил лидерство в рейтинге Forbes Джорджу Клуни, который продал свою компанию-производителя текилы за 1 млрд долларов. В новый список Клуни попасть не удалось.