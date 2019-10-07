Назвали суммы звездных гонораров за поддержку на выборах

Украинские артисты традиционно поддерживали политические партии и мажоритарщиков на парламентских выборах.

Движение "Честно" подсчитало, сколько политики заплатили звездам.

"Украинские политики во время избирательной кампании пошли двумя путями: кто-то платил деньги непосредственно исполнителям, оформленным как СПД, а некоторые - через различные концертные агентства. Во втором случае, если за кандидата агитировали несколько различных певцов, из общей уплаченной суммы невозможно узнать, сколько именно получил тот или иной артист", - говорится в публикации.

Певец Павел Зибров несколько раз выступал в поддержку кандидата-мажоритарщика Анатолия Гунько с 209-го округа (Черниговская область). Зибров получил из избирательного фонда Гунько 30 тыс. грн.

Автор: chesno.org Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

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Выдвиженец "Слуги народа" Алексей Кузнецов из округа №106 в Луганской приглашал к избирателям Тину Кароль и Олега Скрипку. Кароль получила за концерт 138 тыс. грн., А Скрипка - 55 тыс. Кузнецов стал народным депутатом.

Кандидат от "Слуги народа" в 107-м округе Александр Сорокин тоже заплатил Кароль 138 тыс. грн., Но ему с депутатством не повезло.

Автор: chesno.org Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

Активным был кандидат Антон Яценко, которого вновь избрали нардепом. В свое округ он неоднократно приглашал разных исполнителей: Олега Винника, Ольгу Полякову, Ольга Цибульскую, Дзидзьо, кавер-группы STAR-BAND и Komixy, группу НеАнгелы, Тень солнца, Debosh, Selfy. В отчете кандидата указано, что на организацию этих мероприятий он потратил всего 5,3 млн грн.

Автор: chesno.org Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

Партия Украинская стратегия Гройсмана использовала концерты во время избирательной агитации: за нее пели певица Андриана, Ирина Федишин, "Вторая река", "ТиК" и Пан Карпо. Согласно данным в системе Prozorro, "Честно" подсчитало, что "Вторая река", "ТиК" и Ирина Федишин заработали на этих концертах не менее 1,9 млн грн.

Нынешний лидер Аграрной партии Украины Михаил Поплавский накануне выборов ездил в тур по украинским городам с Олегом Винником. Поплавский вместе с Винником посетили не менее 10 городов. В отчете партии указано, что на их концерты там потратили 5,2 млн грн.

Певец Олег Винник не захотел называть Россию агрессором и не дал утвердительного ответа относительно Крыма.