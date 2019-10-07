Назвали суммы звездных гонораров за поддержку на выборах

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1449
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1530
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4131
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5607
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3591
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1512
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5031
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
4
3
10
14
8
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане
Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт &quot;Время и Стекло&quot; в Киеве
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
Видео
Все видео
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Участники "Танцев со звездами" обменялись партнерами
Участники "Танцев со звездами" обменялись партнерами
Сменила белый фартук на латексный костюм: как Maruv выглядела в школьные годы
Сменила белый фартук на латексный костюм: как Maruv выглядела в школьные годы
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
В ванной без белья: Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии
В ванной без белья: Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1143
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6138
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1206
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 225
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 17:04

Назвали суммы звездных гонораров за поддержку на выборах

  Комментировать

Украинские артисты традиционно поддерживали политические партии и мажоритарщиков на парламентских выборах.

Движение "Честно" подсчитало, сколько политики заплатили звездам.

"Украинские политики во время избирательной кампании пошли двумя путями: кто-то платил деньги непосредственно исполнителям, оформленным как СПД, а некоторые - через различные концертные агентства. Во втором случае, если за кандидата агитировали несколько различных певцов, из общей уплаченной суммы невозможно узнать, сколько именно получил тот или иной артист", - говорится в публикации.

Певец Павел Зибров несколько раз выступал в поддержку кандидата-мажоритарщика Анатолия Гунько с 209-го округа (Черниговская область). Зибров получил из избирательного фонда Гунько 30 тыс. грн.

Автор: chesno.org
  Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.
Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью

Выдвиженец "Слуги народа" Алексей Кузнецов из округа №106 в Луганской приглашал к избирателям Тину Кароль и Олега Скрипку. Кароль получила за концерт 138 тыс. грн., А Скрипка - 55 тыс. Кузнецов стал народным депутатом.

Кандидат от "Слуги народа" в 107-м округе Александр Сорокин тоже заплатил Кароль 138 тыс. грн., Но ему с депутатством не повезло.

Автор: chesno.org
  Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.
Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

Активным был кандидат Антон Яценко, которого вновь избрали нардепом. В свое округ он неоднократно приглашал разных исполнителей: Олега Винника, Ольгу Полякову, Ольга Цибульскую, Дзидзьо, кавер-группы STAR-BAND и Komixy, группу НеАнгелы, Тень солнца, Debosh, Selfy. В отчете кандидата указано, что на организацию этих мероприятий он потратил всего 5,3 млн грн.

Автор: chesno.org
  Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.
Сколько звездам заплатили политические партии за поддержку.

Партия Украинская стратегия Гройсмана использовала концерты во время избирательной агитации: за нее пели певица Андриана, Ирина Федишин, "Вторая река", "ТиК" и Пан Карпо. Согласно данным в системе Prozorro, "Честно" подсчитало, что "Вторая река", "ТиК" и Ирина Федишин заработали на этих концертах не менее 1,9 млн грн.

Нынешний лидер Аграрной партии Украины Михаил Поплавский накануне выборов ездил в тур по украинским городам с Олегом Винником. Поплавский вместе с Винником посетили не менее 10 городов. В отчете партии указано, что на их концерты там потратили 5,2 млн грн.

Певец Олег Винник не захотел называть Россию агрессором и не дал утвердительного ответа относительно Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали суммы звездных гонораров за поддержку на выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 203436
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 179066
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 60673
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 55859
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36218
Знаменитости
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
4
 Просмотров: 621
Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане
Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане
3
 Просмотров: 4536
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
10
 Просмотров: 8520
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
 Просмотров: 3879
Тарантино начал работу над новым проектом
Тарантино начал работу над новым проектом Просмотров: 648
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 38163
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua