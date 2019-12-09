Назвали первых двух тренеров юбилейного Голоса страны

Рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона "Голоса страны".

Автор: ТСН Дан Балан и Тина Кароль снова станут судьями 10-го "Голоса страны"

Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, пишет ТСН.

Их фамилии назвали во время съемок "Ночи Cуперхитив" ведущие праздничного концерта - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.

Сторонников очень порадовала новость, ведь за развитием их отношений во время "Голоса страны-9" следила вся страна. Звездам неоднократно приписывали роман.

Автор: ТСН Дан Балан и Тина Кароль снова станут судьями 10-го "Голоса страны"

Ранее певица в шутку говорила, что своими комплиментами и подарками Dan Balan пытается ее обезоружить, как соперницу, но харизматичный артист не отступал и продолжал завоевывать сердце артистки.

Во время одного эфира он подарил ей маленькую мягкую игрушку и назвал Тину Кароль своим "кенгурушем", который с тех пор стал символом их отношений.

На днях артисты впервые вместе прокомментировали свои отношения. Певец признался, что между ними "роман, написанный рукой гения", - и заставил Кароль смущаться от услышанного.

Во время концерта "Ночь суперхитов" звезды за праздничным столом присоединились к хорошей традиции обмена подарками. Dan Balan решил намекнуть Тине Кароль на продолжение их истории и начало вокального проекта, вновь подарив ей маленького игрушечного кенгуру.

"В наших отношениях есть особый символ, это "кенгуруша". Он возник на "Голосе страны". Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали", - сказал артист, а ведущие добавили, что это было самое романтичное пожелание.

Тина Кароль тоже подготовила для певца сюрприз - маленький коробочку, вроде тех, в которых дарят ювелирные украшения. Певец пошутил и сказал, что он согласен, решив, что внутри кольцо, которое символизирует какое-то предложение. Впрочем, в коробочке было украшение в виде ключика.

"Возможно, это ключ от сердца Тины, тогда я на него долго ждал. Это многое значит для меня", - прокомментировал подарок Dan Balan.

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Телезрители канала 1+1 увидят первые выпуски "Голоса страны-10" уже 19 января.

Имена других тренеров пока держатся в секрете, но продюсеры интригуют изменениями, ведь юбилейный сезон обещает быть очень сильным. "Голос страны 10" станет главной битвой эпохи по лучших вокалистов.

Кароль и Балан были судьями на проекте "Голос страны" и вызвали много обсуждений зрителей. Фанаты предполагали, что у певцов роман.