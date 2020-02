Назвали номинантов на премию "Оскар"

Сегодня состоится 92-я церемония "Оскар" Фото: Reuters

9 февраля, в театре Долби в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения Американской киноакадемии.

Имена номинантов объявили 13 января. Лидером по количеству номинаций стал психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер". Он претендует на 11 Оскаров. В комедийной драмы "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино и военной драмы "1917" Сэма Мендеса по 10 номинаций.

Лучший фильм

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Ирландец / The Irishman

Кролик Джо Джо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькие женщины / Little Women

Брачная история / Marriage Story

1917/1917

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Паразиты / Parasite

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе, Ирландец / The Irishman

Тодд Филлипс, Джокер / Joker

Сэм Мендес, 1917/1917

Квентин Тарантино, Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Пон Джун Хо Паразиты / Parasite

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, Боль и слава / Pain and Glory

Леонардо Ди Каприо, Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Адам Драйвер, Брачная история / Marriage Story

Хоакин Феникс, Джокер / Joker

Джонатан Прайс, два Папы / The Two Popes

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс, Замечательный день в нашем районе / A Beautiful Day in the Neighborhood

Энтони Хоппкинс, Два Папы / The Two Popes

Аль Пачино, Ирландец / The Irishman

Джо Пеши, Ирландец / The Irishman

Брэд Питт, Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Лучшая женская роль

Синтия еров, Гарриет / Harriet

Скарлет Йоханссон, Брачная история / Marriage Story

Сирша Ронан, Маленькие Женщины / Little Women

Шарлиз Террон, Сенсация / Bombshell

Рене Зеллвегер, Джуди / Judy

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс, Дело Ричарда Джуэлл / Richard Jewell

Лора Дерн, Брачная история / Marriage Story

Скарлетт Йоханссон, Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Флоренс Пью, Маленькие женщины / Little Women

Робби, Сенсация / Bombshell

Лучший оригинальный сценарий

Ножи наголо / Knives out, Райан Джонсон

Брачная история / Marriage Story, Ноа Баумбах

1917/1917, Сэм Мендес и Кристи Вильсон-Кайрнс

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood, Квентин Тарантино

Паразиты / Parasite, Понг Джун Хо

Лучший адаптированный сценарий

Ирландец / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькие женщины / Little Women

Два Папы / The Two Popes

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня будут вручать "Оскар"

Лучший анимационный полнометражный фильм

Как приручить дракона 3: Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World

Я потеряла свое тело / I Lost My Body

История игрушек 4 / Toy Story 4

Клаус / Klaus

Утраченное звено / Missing Link

Лучшая музыка к фильму

Джокер / Joker, Гильдур Гуднадоуттир

Маленькие женщины / Little Women, Александр Деспла

Брачная история / Marriage story, Рэнди Ньюман

1917/1917, Томас Ньюман

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение / Star Wars: The Rise of Skywalker, Джон Уильямс

Лучший саундтрек

I Can Not Let You Throw Yourself Away, музыка и слова Рэнди Ньюмана, История игрушек 4 / Toy Story 4

(I'm Gonna) Love Me Again, музыка Элтона Джона, слова Берне Топина, Рокетмен / Rocketman

I'm Standing With You, музыка и слова Дианы Уоррен, Прорыв / Breakthrough

In To The Unknown, музыка и слова Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса, Ледяное сердце 2 / Frozen II

Stand Up, музыка и слова Джошуа Брайана Кэмпбелла и Синтии еров, Гарриет / Harriet

Лучший монтаж

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Ирландец / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Паразиты / Parasite

Лучший дизайн костюмов

Ирландец / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Джокер / Joker

Маленькие женщины / Little Women

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Лучший фильм на иностранном языке

Тело Христово / Corpus Christi, Польша

Страна меда / Honeyland Северная Македония

Отверженные / Les Miserables, Франция

Боль и слава / Pain and Glory, Испания

Паразиты / Parasite, Южная Корея

Лучшие визуальные эффекты

Мстители: Завершение / Avengers: Endgame

Ирландец / The Irishman

Король Лев / The Lion King

1917/1917

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение / Star Wars: The Rise of Skywalker

Лучшая операторская работа

Ирландец / The Irishman

Джокер / Joker

Маяк / The Lighthouse

1917/1917

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вручение "Оскара" снова пройдет без ведущего

Лучшая работа художника-постановщика

Ирландец / The Irishman

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

1917/1917

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Паразиты / Parasite

Лучший короткометражный анимационный фильм

Дочь / Daughter

Любовь к волосам / Hair Love

Китбулл / Kitbull

Памятный / Memorable

Сестра / Sister

Лучший короткометражный игровой фильм

Братство / Brotherhood

Футбольный клуб NEFTA / Nefta Football C

lub

Соседское окно / The Neighbors "Window

Сария / Saria

Сестра / Sister

Лучший документальный фильм

Американская фабрика / American Factory

Пещера / The Cave

Грань демократии / The Edge of Democracy

Для Сами / For Sama

Страна меда / Honeyland

Лучший документальный короткометражный фильм

При отсутствии / In the Absence

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) / Learning a skateboard in the Warzone

Жизнь обгоняет меня / Life overtakes me

Супермен из Сент Луиса / St. Louis Superman

Прогулка походкой Ча-Ча / Walk Run Cha-Cha

Лучший грим и прически

Сенсация / Bombshell

Джокер / Joker

Джуди / Judy

Колдунья: Володарка тьмы / Maleficent: Mistress of Evil

1917/1917

Лучший монтаж звука

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Джокер / Joker

1917/1917

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение / Star Wars: The Rise of Skywalker

Лучшее сведение звука

К звездам / Ad Astra

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Джокер / Joker

1917/1917

Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

В октябре 2019 года Американская киноакадемия вручила специальные награды на репетиции премии Оскар - церемонии награждения Governor Awards.