Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве

В сеть попали детские архивные фото Анджелины Джоли.
Фото опубликовали на фан-странице голливудской актрисы.
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На снимках знаменитости нет и года. На всех фотографиях кроха Джоли с матерью Маршелин Бертран.
Поклонники актрисы отметили, что Анджелина с детства была красивой и притягивала к себе внимание
Мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран была киноактрисой и продюсером. Она умерла 27 января 2007 от рака яичников в возрасте 56 лет.
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