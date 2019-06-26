Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве

Фото: www.dress-code.com.ua

В сеть попали детские архивные фото Анджелины Джоли.

Фото опубликовали на фан-странице голливудской актрисы.

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На снимках знаменитости нет и года. На всех фотографиях кроха Джоли с матерью Маршелин Бертран.

Поклонники актрисы отметили, что Анджелина с детства была красивой и притягивала к себе внимание

Мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран была киноактрисой и продюсером. Она умерла 27 января 2007 от рака яичников в возрасте 56 лет.