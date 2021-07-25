Наталья Денисенко извинилась за скандальную драку мужа

Денисенко извинилась за поведение Фединчика. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко извинения за поведение своего мужа Андрея Фединчика, который сегодня ночью устроил драку в Киеве.

Наталья написала, что у Андрея сейчас сложный период в жизни. Скрин переписки опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

"Я извиняюсь за его поведение. Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что он делает. Мне очень стыдно, что он так вел себя", - написала Наталья.

Также заплаканная актриса вышла в сториз своего Instagram. Артистка не сказала об инциденте, только отметила, что у нее лично все в порядке.

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Фединчик устроил драку в Киеве. Фото: Киев Оперативный

"Начали сыпаться сообщения о том, что случилось. Я не могу рассказать. Но нормально, все можно решить, просто я никогда не думала, что такое будет в моей жизни", - отметила она.

Сам Фединчик пока не выходил на связь со своими фанатами.

Украинский актер Андрей Фединчик устроил драку в Киеве на улице Сергея Данченко. Знаменитость ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему. На это Андрей отреагировал агрессивно - подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Зато водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.