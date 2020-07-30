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четверг, 30 июля 2020 15:43

Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике

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Певица, известная под псевдонимом NK, на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором танцует полуобнаженной под песню группы Mozgi. Из-за чего ее "затравили" фаны.

Автор: Instagram Насти Каменских
  Каменских позирует в обольстительном купальнике
Каменских позирует в обольстительном купальнике

"Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что просто от ушей до колен", - прокомментировала видео подписчица с никнеймом dianaduyma.

Сейчас Каменских гастролирует за рубежом. Поэтому ее лента в социальной сети ежедневно пополняется откровенными фото с пляжного отдыха. Звезда публикует множество фотографий. Но в этот раз изрядно удивила своих подписчиков.

В новом ролике она предстала в белом купальнике. На фоне играет песня группы Mozgi Chica Bamboni.

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Я бываю разной😈 #fashionchica #sunnychica #summerchica #chihuahuachica 😋 но сегодня я #chicabamboni 💃🏻 а какая #chica ты?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я бываю разной, но сегодня я чикабамбони", - написала Настя.

В комментариях неожиданно появилось множество хейтеров, которые написали: "Тебе нужно преподавать камасутру в средней школе", "Уже надоело, вульгарно", "Нет той Насти, осталась только пошлость", "А трясти уже нечем, стоит набрать 5 кг".

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Настя Кменских опубликовала в Instagram снимок, сделанный под водой в бассейне. Звезда нырнула таким образом, чтобы было видно ее стройные ноги и ягодицы.

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30
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