Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом после свадьбы

Настя Каменских рассказала, какие отношения считает идеальными. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам об отношениях с мужем Алексеем Потапенко (Потап) после свадьбы, которая состоялась 23 мая.

Пост о самых важных вещах в супружеской жизни звезда опубликовала в Instagram.

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Каменских пожелала каждому найти любовь, ценить и беречь её.

"Самое главное в отношениях кроме любви и дружбы - это поддержка. Поддерживать нужно уметь, а если таких навыков нет, то научиться. Поддержка - это понимание, а понимание сочетает в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и уметь поставить себя на место другого человека ", - подписала пост знаменитость.

По словам Каменских, ее вторая половинка находилась всегда так близко, что она сначала этого не замечала.

"Я счастлива, что нашла Потапа", - завершила Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Июл 2019 в 12:25 PDT

Певец и продюсер Алексей Потапенко поделился, почему так долго скрывал отношения с Настей Каменских.