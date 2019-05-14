Настя Каменских рассказала о свадьбе с Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK) прокомментировала слухи о свадьбе с Алексеем Потапенко (Потап).
Подробностями звезда поделилась в интервью изданию Clutch.
Знаменитость сказала, что популярна не только благодаря таланту, но и умению не рассказывать о личном.
"Я популярна потому, что не показываю свою жизнь, как остальные. Запретный плод - сладок. Когда будет нужно, я все расскажу. А сейчас я это оберегаю. Написала песню, которую посвятила любимому. Там скрыт мой посыл. Вообще, почему вы решили, что это мужчина? Может, я девушка с сюрпризом", - прокомментировала Каменских.
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На прошлой неделе в сети начали распространяться слухи о свадьбе Насти Каменских и Потапа, которая должна состоятся в конце мая.
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