Настя Каменских показала грудь крупным планом

Настя Каменских. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменських, которая выступает под ником NK, 4 мая, в субботу, отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 32 года.

Каменских запостила фото с отдыха и принимала поздравления от поклонников в Instagram.

На снимках певица позирует в черном и белом бикини, которые подчеркивают её изгибы.

"Спасибо вам за поздравления и добрые слова. Спасибо за вашу любовь. Я счастлива", - подписала пост знаменитость.

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Пользователи сети проявили креативный подход к комментариям:

"Если я буду так сживать грудь, может она и у меня появится?", "может лучше в порно сняться?" "слишком много одежды на фото", "раньше я считал, что скромность украшает девушку. Сейчас я понял, что это грудь".





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Май 2019 в 9:49 PDT

Настя Каменских показала игривое фото в бикини. Фанаты звезды назвали фотографию вульгарной.