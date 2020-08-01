Настя Каменских поделилась новым пикантным снимком на яхте

Настя Каменских продолжает радовать поклонников новыми фотографиями.

Певица выложила в Instagram черно-белое фото с прогулки на яхте с американским флагом. На нем Настя позирует в белом купальнике, приподняв руки вверх и продемонстрировав свою сексуальную фигуру.

"Радость жизни в данный момент", - подписала она фото.

Автор: instagram.com/kamenskux Настя Каменских продолжает радовать поклонников в новыми фотографиями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике

На другом снимке звезда изображена в бежевом кроп-топе, мини-шортах и ​​белых кроссовках. Звезда удивленно открыла рот и одной рукой закрыла глаза.

Автор: instagram.com/kamenskux Настя Каменских продолжает радовать поклонников в новыми фотографиями

"Вот так отвернешься на мгновение, но уже август! Лето в этом году пролетает с космической скоростью. Поэтому чтобы успевать за ним, нельзя терять ни минуты и уже сейчас бежать осуществлять свои летние планы! Вокруг нас столько возможностей, приключений, новых знакомств и поводов для счастья. Нужно просто сделать шаг навстречу!" - написала артистка.

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Каменских опубликовала фотографии турецкого города Анталия, где совмещает отдых с работой. Артистка в своем Instagram делилась с подписчик ами видео с концерта в Instagram Stories, а также выложила фотографию с красавицами из команды NK.