Настя Каменских поделилась новым пикантным снимком на яхте

Настя Каменских продолжает радовать поклонников новыми фотографиями.
Певица выложила в Instagram черно-белое фото с прогулки на яхте с американским флагом. На нем Настя позирует в белом купальнике, приподняв руки вверх и продемонстрировав свою сексуальную фигуру.
"Радость жизни в данный момент", - подписала она фото.
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На другом снимке звезда изображена в бежевом кроп-топе, мини-шортах и белых кроссовках. Звезда удивленно открыла рот и одной рукой закрыла глаза.
"Вот так отвернешься на мгновение, но уже август! Лето в этом году пролетает с космической скоростью. Поэтому чтобы успевать за ним, нельзя терять ни минуты и уже сейчас бежать осуществлять свои летние планы! Вокруг нас столько возможностей, приключений, новых знакомств и поводов для счастья. Нужно просто сделать шаг навстречу!" - написала артистка.
Певица Каменских опубликовала фотографии турецкого города Анталия, где совмещает отдых с работой. Артистка в своем Instagram делилась с подписчик ами видео с концерта в Instagram Stories, а также выложила фотографию с красавицами из команды NK.
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