Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о 4-месячной дочери

Наоми Кэмпбелл рассказала о своей дочери. Фото: @naomi

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл, которая в мае 2021-го сообщила о рождении первой дочери, ни разу не показала ребенка публике и даже держит в тайне ее имя.

Однако издание BBC удалось узнать о дочери знаменитости.

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Ребенку 4 месяца, она умная и подвижная. Кэмпбелл заявила, что ей достался "ребенок-мечта".

"Она удивительная. Самостоятельная, умная, интересная. Спит по 12 часов. Она - хорошая девочка", - прокомментировала новоиспеченная звездная мать.

Сетью ходят слухи, что отец ребенка - тайный бойфренд Кэмпбелл. Дочь для пары родила суррогатная мать.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Она публично не заявляла о том, что в ее семье будет пополнение. Ходили слухи в западных СМИ, что звезда хочет усыновить ребенка.