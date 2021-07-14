Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках

Фото: instagram.com/burberry

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом новой летней коллекции Burberry TB Summer Monogram. Звезда позировала в стильных купальниках с шнуровкой, панамах и легких нарядах.

Конечно, "черной пантере" сильно повезло с генетикой, но в свою фигуре она вкладывает немало труда.

Насчет режима питания Наоми, то его одобряют не все врачи и диетологи. Супермодель ест только раз в день, практикует голодание и соковый детокс.

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Британская супермодель 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Она публично не заявляла о том, что в ее семье будет пополнение. Ходили слухи в западных СМИ, звезда хочет усыновить ребенка.