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среда, 14 июля 2021 23:46

Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
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Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала для летней коллекции Burberry TB Summer Monogram
Фото: instagram.com/burberry
Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала для летней коллекции Burberry TB Summer Monogram
Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала для летней коллекции Burberry TB Summer Monogram
Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала для летней коллекции Burberry TB Summer Monogram

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом новой летней коллекции Burberry TB Summer Monogram. Звезда позировала в стильных купальниках с шнуровкой, панамах и легких нарядах.

Конечно, "черной пантере" сильно повезло с генетикой, но в свою фигуре она вкладывает немало труда.

Насчет режима питания Наоми, то его одобряют не все врачи и диетологи. Супермодель ест только раз в день, практикует голодание и соковый детокс.

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Британская супермодель 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Она публично не заявляла о том, что в ее семье будет пополнение. Ходили слухи в западных СМИ, звезда хочет усыновить ребенка.

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