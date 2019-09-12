Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту

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В конце ролика Джоли появилась с пышными красными губами и хищными зелеными глазами.

Публикация от Disney (@disney) 10 Сен 2019 в 7:00 PDT

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В коротком черно-белом видео изображена работа стилистов и визажистов.

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Ролик на котором гримируют звезду появился в Instagram.

Американская кинокомпания Disney показала, как голливудская актриса Анджелина Джоли перевоплощается в Малефисенту.

Накладні вилиці та хижий погляд: як Анджеліна Джолі перевтілюється в Малефісенту

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