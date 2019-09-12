Накладные скулы и хищный взгляд: как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту

Американская кинокомпания Disney показала, как голливудская актриса Анджелина Джоли перевоплощается в Малефисенту.
Ролик на котором гримируют звезду появился в Instagram.
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В коротком черно-белом видео изображена работа стилистов и визажистов.
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Актрисе делают высокие острые скулы, заплетают тугие косы, надевают рога и накладные зубы.
В конце ролика Джоли появилась с пышными красными губами и хищными зелеными глазами.
Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует снова стать матерью. Знаменитость хочет усыновить седьмого ребенка.
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