Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини

Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась откровенным фото с отдыха в турецком отеле Rixos Sungate. На снимке певица позирует у бассейна в черном бикини с разрезами.

"Сезон открыт", - подписала фото Дорофеева. Часть пользователей заметила, что знаменитость набрала лишнего веса.

Вместе с коллегой рэпером Позитивом Надежда гастролирует турецкими городами с концертами.

Надя Дорофеева отдыхает в перерывах между выступлениями у бассейна Фото: Instagram

Под другим снимком певица пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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"У меня страшное несмыкание связок. Когда такое происходит - нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные. В основном грустные почему-то. Странно", - прокомментировала Надя.

Недавно певица и дизайнер 37-летняя Джессика Симпсон отдохнула с родными и мужем 38-летним Эриком Джонсоном на Багамах. Звезда выставила на показ фигуру в бикини. На фото, которые сделали папарацци, видно, что Симпсон набрала лишний вес.