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вторник, 06 августа 2019 08:19

Надо быть более жесткими. Анджелина Джоли написала эссе о силе женщин

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Надо быть более жесткими. Анджелина Джоли написала эссе о силе женщин
Голливудская актриса Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского номера журнала Ellle. Фото - Elle

Голливудская актриса 44-летняя Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского номера журнала Ellle.

Также на страницах свежего журнала опубликовано ее проникновенное эссе. В нем рассказывает, как стать сильной женщиной в реалиях современного мира.

Актриса обратилась к женщинам с просьбой быть более жесткими, следовать своим мечтам и достигать поставленных целей. Она также отметила, что мир нуждается в женщинах, готовых рискнуть своей жизнью в борьбе с несправедливостью и насилием.

"Женщины, которые отказываются следовать правилам, в которые они не верят, являются лучшими версиями самих себя. Я говорю о женщинах, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже рискуя при этом своей жизнью или тюремным заключением. Если это и есть зло, то тогда мир требует еще большего количества злых женщин", - написала актриса, передает style.nv.ua.

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Джоли также отметила, что женщинам следует искать свое истинное предназначение. А не жить жизнью, основанной на одобрении и принятии других людей.

Говорит, что воспитывала своих дочерей - 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летнюю Вивьен таким образом, чтобы их меньше беспокоила их внешность, но больше - способность принимать решения самостоятельно, думать и мыслить правильно. Нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением.

Голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников отношением к собственным детям. По словам работницы дома, Джоли считала детей взрослыми и позволяла им все. За обедом звездная мама наливала старшим детям вина и сама пила вместе с ними. Джоли позволила дочери Шайло, которая хочет быть парнем, пить гормоны для изменения пола.

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Дата
06
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