Начал лысеть в 23 года: Андре Тан признался, что сделал пересадку волос

Андре Тан начал лысеть в 23 года. Фото: @andre_tan_official

Украинский дизайнер 38-летний Андре Тан признался, что сделал пересадку волос, так как начал стремительно лысеть.

Проблемы с волосами у него начались в 23 года, рассказал он в программе "Звездный путь".

Причиной облысения стало большое количество тестостерона. Андре Тан признался, что ради роста волос прижигал их азотом. Однако результат держался три месяца.

Позже он прибегал к мезотерапии и решился на операцию. Дизайнер полетел в Стамбул на пересадку волос. Процедура стоила €1,5 тыс.

Волосы начали отрастать через три месяца после операции. Однако мужчина добавил, что это было невероятно больно.

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"Во-первых, 9 часов операция. Во-вторых, это больно, когда проходит наркоз. Я просто настолько отек, мой организм отреагировал именно вот так. Я был похож на сильно-сильно-сильно пьющего мужчину", - признался дизайнер.

Дизайнер Андре Тан выпустил лимитированную коллекцию платьев и блузок с решетиливской вышивкой к 30-й годовщине независимости. Вышивают белыми нитками на белой ткани. Вышивка сочетает от пяти до семи техник. В ней применяют ажурные кружева, наличники, вырезку, выкалывание, "соловьиные глазки" и "зерновой вывод".