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&quot;На паркете нужно жить, любить и наслаждаться&quot; — Олег Винник прокомментировал второй прямой эфир &quot;Танців з зірками&quot;
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вторник, 08 сентября 2020 16:19

"На паркете нужно жить, любить и наслаждаться" — Олег Винник прокомментировал второй прямой эфир "Танців з зірками"
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После эффектного танго во первом прямом эфире Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрировали страстно-ироничный ча-ча-ча в шоу "Танці з зірками". 2-ую неделю подряд выступления пары в шоу набирают ведущую количество просмотров на YouTube-канале проекту.

"Помню, как Олегу Виннику трудно давалась ча-ча, и как мы мечтали ее достойно пережить. Скажу честно, мы ее не просто пережили, а получили удовольствие по полной. А что касается комментариев жюри о доверии, то вообще не помнит" Помню кому так доверяла и у кого так верила. Дальше будет еще круче ", — поделилась на своей странице в Instagram Елена Шоптенко.

Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» прокомментировала свой танец
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» прокомментировала свой танец
Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» прокомментировала свой танец
Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» прокомментировала свой танец
Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» прокомментировала свой танец

В ответ Олег написал: "Твоя вера в меня творит чудеса. Спасибо за то, что научила кайфовать на паркете".

Артист также прокомментировал свой танец.

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"Не надо быть великим танцором, на паркете нужно жить, любить и наслаждаться! Ча-ча-ча — самый легкомысленный и в то же время самый сложный танец. Спасибо всем, кто нас поддерживал и нас голосовал", — отметил Винник.

Премьера нового сезона "Танців з зірками" состоялась 30 августа. В первом прямом эфире одна из пар проекта — Олег Винник и Алена Шоптенко — в страстном танго представила собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".

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