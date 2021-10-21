 
Ексклюзивы
1/5
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото
Просмотров: 342
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 198
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 315
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3168
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 846
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 576
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1161
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17947
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
13
8
9
8
На отдыхе в Дубае: Потап похвастался любимой в секси-бикини
На отдыхе в Дубае: Потап похвастался любимой в секси-бикини
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы
Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы
Зависть, триумфы и конкуренция: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра
Зависть, триумфы и конкуренция: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Видео
Все видео
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в новом клипе Måneskin
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в новом клипе Måneskin
Monatik засветился на дне рождении Лободы
Monatik засветился на дне рождении Лободы
Мисс Украина-Вселенная захейтили за русский. Она ответила
Мисс Украина-Вселенная захейтили за русский. Она ответила
Бельгийский певец Stromae показал клип снятый в Киеве
Бельгийский певец Stromae показал клип снятый в Киеве
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 864
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 756
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5193
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1143
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 13:07

На отдыхе в Дубае: Потап похвастался любимой в секси-бикини
5

  Комментировать

Звездная пара 40-летний Потап и 34-летняя Настя Каменских полетели в отпуск в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. Оттуда влюбленные делятся яркими фото.

От холодной осени артисты сбежали сначала в Испанию. Теперь отправились в Дубай. Там ходят на шопинг, наслаждаются местными блюдами и проводят время на пляже. На снимке в Instagram Потап показал жену в красном микробикини и без макияжа. Мужчина позировал в кепке, футболке и шортах.

Звездная пара Потап и Настя Каменских полетели в отпуск в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае
Фото: instagram.com/realpotap
Каменских щеголяет фигурой в бикини
Каменских щеголяет фигурой в бикини
Каменских щеголяет фигурой в бикини
Каменских щеголяет фигурой в бикини

Каменских также делится фотографиями с отпуска, на которых предстает в купальниках. В Instagram под одним из кадров звезда призвала полюбить себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала

"Прими себя, свое тело и мысли. Ведь найти внутреннюю свободу - вот настоящая независимость", - написала она.

Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальным фото с мужем Алексеем Потапенко, сценическое имя Потап.

На снимке звезда позировала в белом купальнике. Для фото Каменских выгнулась и опиралась на барную стойку. В этот момент Потап пытается легко ударить любимую по ягодицам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На отдыхе в Дубае: Потап похвастался любимой в секси-бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 8289
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5814
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 4221
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3168
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3141
Знаменитости
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 1809
Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы
Дочь Билла Гейтса вышла замуж: в сети показали фото с роскошной свадьбы
8
 Просмотров: 1764
Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа
Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа Просмотров: 189
Зависть, триумфы и конкуренция: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра
Зависть, триумфы и конкуренция: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра
9
 Просмотров: 1107
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 8289
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
6
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 43735
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть