На отдыхе в Дубае: Потап похвастался любимой в секси-бикини

Звездная пара 40-летний Потап и 34-летняя Настя Каменских полетели в отпуск в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. Оттуда влюбленные делятся яркими фото.

От холодной осени артисты сбежали сначала в Испанию. Теперь отправились в Дубай. Там ходят на шопинг, наслаждаются местными блюдами и проводят время на пляже. На снимке в Instagram Потап показал жену в красном микробикини и без макияжа. Мужчина позировал в кепке, футболке и шортах.

Фото: instagram.com/realpotap

Каменских также делится фотографиями с отпуска, на которых предстает в купальниках. В Instagram под одним из кадров звезда призвала полюбить себя.

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"Прими себя, свое тело и мысли. Ведь найти внутреннюю свободу - вот настоящая независимость", - написала она.

Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальным фото с мужем Алексеем Потапенко, сценическое имя Потап. На снимке звезда позировала в белом купальнике. Для фото Каменских выгнулась и опиралась на барную стойку. В этот момент Потап пытается легко ударить любимую по ягодицам.