Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото

Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальным фото с мужем Алексеем Потапенко, сценическое имя Потап.
Фото появилось в Instagram Каменских.
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На снимке звезда позировала в белом купальнике. Для фото Каменских выгнулась и опиралась на барную стойку. В этот момент Потап пытается легко ударить любимую по ягодицам.
Всего за час после публикации пост набрал 75 тыс. лайков и 900 комментариев. Сеть пришла в восторг от эротического фото влюбленных.
"Фигура у Насти просто фантастика", "Потапу повезло", "Красавица", "Роскошная женщина".
Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, сценическое имя Потап, откровенно рассказал об отношениях жены Насти Каменских с бывшей женой Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея. Потап не хочет, чтобы женщины дружили.
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