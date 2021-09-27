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понедельник, 27 сентября 2021 11:33

Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
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Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальным фото с мужем Алексеем Потапенко, сценическое имя Потап.

Фото появилось в Instagram Каменских.

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На снимке звезда позировала в белом купальнике. Для фото Каменских выгнулась и опиралась на барную стойку. В этот момент Потап пытается легко ударить любимую по ягодицам.

Всего за час после публикации пост набрал 75 тыс. лайков и 900 комментариев. Сеть пришла в восторг от эротического фото влюбленных.

"Фигура у Насти просто фантастика", "Потапу повезло", "Красавица", "Роскошная женщина".

Настя Каменских порадовала подписчиков соблазнительными фото.
Фото: @kamenskux
Настя Каменских порадовала подписчиков соблазнительными фото.
Настя Каменских порадовала подписчиков соблазнительными фото.
Настя Каменских порадовала подписчиков соблазнительными фото.
Настя Каменских порадовала подписчиков соблазнительными фото.

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, сценическое имя Потап, откровенно рассказал об отношениях жены Насти Каменских с бывшей женой Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея. Потап не хочет, чтобы женщины дружили.

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