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среда, 05 августа 2020 15:24

На отдыхе. Катя Осадчая показала стройную фигуру в бикини
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Звезда хвастается фотографиями с отдыха в Турции.
Фото: Instagram
Звезда хвастается фотографиями с отдыха в Турции.
Звезда хвастается фотографиями с отдыха в Турции.
Звезда хвастается фотографиями с отдыха в Турции.
Звезда хвастается фотографиями с отдыха в Турции.

Ведущая Екатерина Осадчая вместе с семьей улетела в отпуск в Турцию. Фотографии с отдыха 36-летняя звезда опубликовала в своем Instagram.

На последних фото Осадчая позирует в бикини и черном топе, щеголяя длинными ногами и подтянутой фигурой. Знаменитость держит весло и стоит на доске.

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Во время отдыха ведущая решила заняться паддлбордингом (разновидностью серфинга, участники которого могут лежать или стоять на паддлборде - модернизированной доске для серфинга, при этом грести руками или веслом. - Gazeta.ua).

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая недавно отправилась в Турцию с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, и сыном, поделилась радостными фотографиями из отпуска. На снимках, которые ведущая опубликовала в Instagram, звездная семья наслаждается солнцем, водами Средиземного моря и горами в Кемере.

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