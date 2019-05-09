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четверг, 09 мая 2019 20:06

На Олега Винника ждут немецкие фанаты

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Автор: пресс-служба
  На Олега Винника жду его немецкие фанаты
На Олега Винника жду его немецкие фанаты

11 мая стартует европейский тур Олега Винника, в рамках которого артист представит авторскую музыкальную программу в Вильнюсе, Праге. Также он даст серию концертов в городах Германии.

Для своих выступлений певец выбрал не клубы, а концертные залы, в частности, Friedrich Ebert Halle, Stadthalle Fürth, Urania и другие.

Сет-лист состоит из золотых хитов музыканта: "Счастье", "Нино", "Вовчиця". Особенным сюрпризом для зрителей станет исполнение ранних композиций Винника.

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На европейских концертах артиста ожидается не только украинская диаспора. К туру певца проявили интерес поклонники его немецкого творчества. Олег Винник получил признание европейского зрителя еще в начале 2000-х годов, исполняя титульные роли в популярных мировых мюзиклах под сценическим именем OLEGG. Широкую известность ему принесла роль Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные" и воплощение образа Черного принца – Смерти в мюзикле "Элизабет".

Певец Олег Винник снялся для обложки украинского глянца "Отдохни". Поводом для эксклюзива стала его победа на премии YUNA в номинации "Народный выбор", учрежденной журналом.

В откровенном интервью артист поделился последними новостями из своей жизни и ответил на актуальные вопросы.

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