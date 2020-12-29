"Мы празднуем 2 Рождества" - Ведущий Остапчук поделился планами на новогодние праздники

Остапчук рассказал, какие подарки супруги дарят друг другу. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Шоумен и ведущий Владимир Остапчук рассказал, как будет отмечать зимние праздники. Это будет первый Новый год, который он отпразднует вместе с женой Кристиной.

О планах на праздники Остапчук рассказал за кулисами съемок шоу "Где логика", которое весной покажет "Новий канал".

"Скорее всего буду праздновать Новый год с женой дома в компании друзей. В январе планируем съездить в гости к нашим родителям. Или же было бы круто, если бы у них получилось приехать погостить к нам, и мы бы собрались все вместе. Что касается традиций, мы всегда собирались семьей на Рождество по большому дружеским столом. Надеюсь, не будем менять традиции и сделаем это уже в 2021-м, на православное Рождество. Кстати, теперь мы в семье отмечаем 2 Рождества, ведь Кристина - католичка", - поделился стендап-комик.

Остапчук рассказал, какие подарки супруги дарят друг другу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве

"Мы договариваемся заранее, какие подарки и кому мы дарим. А сюрпризом могут быть мелочи без повода и не только на праздники. А вот подарки для детей - это всегда сюрпризы", - добавил ведущий.

Звезды украинского шоу-бизнеса поделились традициями празднования Нового года и Рождества. Артисты рассказали, что новогодние праздники они должны отмечать в семейном кругу. Певица Tarabarova встречает Новый год на сцене, но 1 января встречается с семьей.