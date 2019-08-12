Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе

Музыкальный дуэт А.R.M.I.A представил клип на новую песню. Фото: А.R.M.I.A / Пресс-служба

Украинский музыкальный дуэт А.R.M.I.A презентовал клип на украиноязычную песню "Пара мы".

В новом клипе режиссера Сергея Кравченко, Ирина и Светлана одели жакеты оверсайз, которые прикрывали стройные фигуры в бежевой белье и черными портупеями.

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Певицы с насыщенным макияжем и на каблуках танцевали под ритм музыки.

"Уже давно хотели рассказать нашу историю в танце и показать таким образом свою энергию и внутреннее состояние. Когда мы выражаем наши эмоции не только с помощью песен, но и в танце, мы чувствуем себя счастливыми", - поделились они.

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